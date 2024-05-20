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Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Одеса (885380) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
90,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Окни, вул. Центральна, 13
Всього: упаковка (1)
94,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -20,07 грн
92,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 23-Г
Всього: упаковка (1)
97,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
99,12
Економія: -6,86 грн
92,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
101,88
Економія: -9,24 грн
92,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
103,46
Економія: -11,10 грн
92,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
Всього: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
112,88
Економія: -20,45 грн
92,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (2)
105,32
Економія: -13,09 грн
92,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (2), таблетки жувальні (1)
102,80
Економія: -10,09 грн
92,71 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
100,07
Економія: -7,53 грн
92,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
113,18
Економія: -20,75 грн
92,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: таблетки жувальні (10)
101,59
Економія: -9,29 грн
92,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
97,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (1)
103,51
Економія: -11,31 грн
92,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
102,85
Економія: -10,60 грн
92,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
111,08
Економія: -18,65 грн
92,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-А
Всього: упаковка (1)
103,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
105,55
Економія: -12,92 грн
92,63 грн