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Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Львів (885380) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
105,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
89,51 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
81,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Всього: упаковка (1)
105,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46-А
Всього: упаковка (1)
108,99
Економія: -17,69 грн
91,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -11,20 грн
91,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Всього: упаковка (1)
101,09
Економія: -8,27 грн
92,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
103,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
Всього: упаковка (1)
95,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
Всього: упаковка (1)
121,50
Економія: -30,20 грн
91,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
Всього: упаковка (1)
94,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
94,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 4
Всього: упаковка (1)
103,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 62
Всього: упаковка (1)
103,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 3
Всього: упаковка (1)
100,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 143-Б
Всього: упаковка (1)
121,50
Економія: -30,20 грн
91,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
96,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 25
Всього: упаковка (1)
92,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
92,40 грн