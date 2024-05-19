Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Львів (885380) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
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Вінниця, вул. Пирогова, 9
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 4
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 62
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 143-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
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Київ, вул. Коласа Якуба, 25
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А