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Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Харків (885380) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 17
Всього: упаковка (1)
107,08 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
Всього: упаковка (1)
96,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
92,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 8
Всього: упаковка (1)
97,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
101,01 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 42-Н
Всього: упаковка (1)
100,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 78
Всього: упаковка (1)
100,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
97,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
94,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Всього: упаковка (1)
109,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв АТО, 116
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (1)
103,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
102,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Великотирнівська / Мазепи Івана, 12/50
Всього: упаковка (1)
97,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
87,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
102,86
Економія: -9,74 грн
93,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
107,55
Економія: -14,65 грн
92,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
103,22
Економія: -10,92 грн
92,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -24,60 грн
81,40 грн