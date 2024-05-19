Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Харків (885380) Лікарський препарат - ціни
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Полтава, вул. Соборності, 44
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 8
Аптека 9-1-1
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Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
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Полтава, вул. Героїв АТО, 116
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Великотирнівська / Мазепи Івана, 12/50
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Аптека шар@
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г