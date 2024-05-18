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Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (885380) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
107,09
Економія: -14,19 грн
92,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
101,87
Економія: -9,57 грн
92,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
100,94
Економія: -7,82 грн
93,12 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
87,82 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -24,60 грн
81,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
112,00
Економія: -32,20 грн
79,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -24,60 грн
81,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
114,54
Економія: -21,21 грн
93,33 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
106,00
Економія: -26,20 грн
79,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (1)
103,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
94,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
97,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Великотирнівська / Мазепи Івана, 12/50
Всього: упаковка (1)
97,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв АТО, 116
Всього: упаковка (1)
95,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
Всього: упаковка (1)
96,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 42-Н
Всього: упаковка (1)
100,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
101,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
107,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
92,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
102,97 грн