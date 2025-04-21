Гель-смазка Дюрекс плей (Gel-lubricant Durex play)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн