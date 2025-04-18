Гель-смазка Дюрекс плей (Gel-lubricant Durex play)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 481 аптеках у Київ
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Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
218,70 грн
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)