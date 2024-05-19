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Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю сироп пляшка 120 мл з мірним стаканом, №1 - Київ (863548) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 771 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
217,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
368,80
Економія: -149,80 грн
219,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
186,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
249,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
228,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
228,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
217,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
220,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
204,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -58,52 грн
172,48 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
368,80
Економія: -149,80 грн
219,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
368,80
Економія: -149,80 грн
219,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
368,80
Економія: -149,80 грн
219,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
256,59
Економія: -41,16 грн
215,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
249,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
232,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
275,49
Економія: -61,33 грн
214,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
285,50
Економія: -66,50 грн
219,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
368,80
Економія: -149,80 грн
219,00 грн