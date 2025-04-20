Бинт самофіксуючийся Пінна (Pinna self-locking bandage)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
75,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -3,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
66.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Херсонська, 367/1-А
68.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
81.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
82.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
84.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Криворізька, 78
87.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
74,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
126.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
75,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Соборна, 13
143.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
150.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
165.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
176.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Миру, 42
179.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд