Бинт самофіксуючийся Пінна (Pinna self-locking bandage)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
6.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
9.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
11.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 71-А
12.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
12.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
66,85
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
13.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
13.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
13.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд