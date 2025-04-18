Бинт самофіксуючийся Пінна (Pinna self-locking bandage)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
66,85
Економія при броні: -2,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зарічна, 44
8.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-А
5.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
32.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
50.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
66,85
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 20
89.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Шевченка, 35
104.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Драбів, вул. Центральна, 32
127.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
131.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яснозір'я, вул. Шевченка Тараса, 1
132.5 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
132.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
136.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
142.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Пирятин, вул. Соборна, 36
143.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грузиненка, 2
152.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 41
155.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 1
160.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Хмельницького Богдана, 60
171.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд