Бинт самофіксуючийся Пінна (Pinna self-locking bandage)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
75,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
29.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -4,00 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Чкалова, 69
50.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Долинська, вул. Соборності України, 9
51.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
61.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Херсонська, 367/1-А
80.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -4,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Миру, 42
87.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
104.9 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Криворізька, 78
110.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
112.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 5
116.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
74,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
124.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Центральна, 127-А
127.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
132.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні: -6,00 грн