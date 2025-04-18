Бинт самофіксуючийся Пінна (Pinna self-locking bandage)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 127-А
3.5 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Ювілейний, 54-Б
6.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-А
7.5 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Байрона, 160
7.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Грищенка, 8
10.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 35
14.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
5.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 99
10.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд