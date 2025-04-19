Київ
Про товар
Ціни
Бинт самофіксуючийся Пінна (Pinna self-locking bandage)
Бинт самофіксуючийся Пінна (Pinna self-locking bandage)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
27.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-7,00 грн
65,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Криворізька, 78
31.2 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
62,46
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
74,00
Економія при броні:
-9,00 грн
65,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
65.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-3,00 грн
69,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-6,00 грн
66,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-3,00 грн
69,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
75,00
Економія при броні:
-9,00 грн
66,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
77.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-3,00 грн
69,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-3,00 грн
69,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
107.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-4,00 грн
68,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
108.0 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
66,54
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Херсонська, 367/1-А
108.7 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
65,16
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
109.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-7,00 грн
65,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
110.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
65,36
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Соборна, 13
110.1 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
57,38
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
120.5 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
72,00
Економія при броні:
-7,00 грн
65,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
124.6 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
53,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пров. Коперативний, 8-А
127.4 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
53,23
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
75,00
Економія при броні:
-10,00 грн
65,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 112-А
139.8 км
Бинт медичний самофіксуючийся Пінна 6 см х 4 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
53,20
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню