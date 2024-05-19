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Альпента капсули, №90 - Київ (883572) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 372 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1429,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), капсули (5)
1865,80
Економія: -522,70 грн
1343,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1304,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
1390,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (22), капсули (8)
1385,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
1344,99
Економія: -4,75 грн
1340,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1280,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
1412,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1866,60
Економія: -523,50 грн
1343,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
1866,60
Економія: -523,50 грн
1343,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1588,40
Економія: -245,64 грн
1342,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), капсули (4)
1473,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1429,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
1370,99
Економія: -30,75 грн
1340,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1561,40
Економія: -218,30 грн
1343,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
1383,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1429,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1429,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
1523,19
Економія: -177,90 грн
1345,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
1293,94 грн