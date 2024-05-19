Альпента капсули, №90 - Київ (883572) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 372 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (189)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (22), капсули (8)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (189)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (189)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (189)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21