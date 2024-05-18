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Альпента капсули, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (883572) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), капсули (4)
1564,89
Економія: -210,57 грн
1354,32 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), капсули (6)
1520,43
Економія: -168,41 грн
1352,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1429,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
1491,67
Економія: -150,82 грн
1340,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1429,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1429,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: капсули (70)
1541,36
Економія: -202,74 грн
1338,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), капсули (1)
1603,04
Економія: -257,16 грн
1345,88 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
1520,29
Економія: -192,32 грн
1327,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
1482,01
Економія: -136,29 грн
1345,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
1521,13
Економія: -179,89 грн
1341,24 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1429,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1429,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1429,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: капсули (80)
1594,39
Економія: -251,63 грн
1342,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
1466,01
Економія: -123,07 грн
1342,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1429,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1479,16
Економія: -128,26 грн
1350,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1), капсули (6)
1463,22
Економія: -119,83 грн
1343,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: капсули (50)
1497,50
Економія: -155,15 грн
1342,35 грн