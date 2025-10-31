Київ
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Синельникове, вул. Садова, 2-А
58.0 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Яворницьке, пл. Привокзальна, 1
62.0 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 23
62.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
68.0 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
69.1 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
72.0 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
72.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підгородне, вул. Центральна, 48-А
80.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самар, пл. Соборна, 2-А
86.6 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 36
87.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
93.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 18-Д
93.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
94.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
100.2 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
110.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
112.1 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
125.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 24
127.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
