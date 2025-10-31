Київ
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Вінниця
(адресу не вказано)
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 45
133.2 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64-Б
133.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 57
316.2 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Незалежності, 61-Г
316.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
343.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
343.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
383.2 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
388.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
389.2 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Речмидила Корнія, 14
389.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 24
389.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
390.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
390.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
391.0 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 5-А
392.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
412.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
421.6 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
448.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
449.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
