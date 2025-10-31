Київ
Про товар
Ціни
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 9 аптеках у Кривий Ріг
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
0.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
2.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 5-А
4.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
6.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Речмидила Корнія, 14
12.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 24
16.1 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
20.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
36.0 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
78.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
87.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
115.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 18-Д
116.6 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
116.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
127.8 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
129.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
130.0 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
130.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
133.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню