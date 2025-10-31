Київ
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Милиця підлокітна Еволюшн 200000 (Arm crutch Evolution 200000)
Харків
(адресу не вказано)
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
163.6 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 36
166.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Самар, пл. Соборна, 2-А
167.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підгородне, вул. Центральна, 48-А
178.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Яворницьке, пл. Привокзальна, 1
189.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
192.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 23
193.1 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
193.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
193.6 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
194.3 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
195.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
196.7 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 18-Д
196.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
197.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
197.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
198.4 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
234.1 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
242.9 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
269.5 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 57
282.1 км
Милиця підлокітна "Evolution" 200000 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
505,00
грн
