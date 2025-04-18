Київ
Бальзам для губ Колор інтенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Бальзам для губ Колор інтенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
44,30 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
12.6 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
67,30
Економія при броні: -17,37 грн
49,93 грн
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
259.7 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
42,00 грн
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Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новопокровка, вул. Вєсіча, 2
435.2 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
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