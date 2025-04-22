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Бальзам для губ Колор інтенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)
Бальзам для губ Колор інтенс сос комплекс (Lip balm Colour intense SOS complex)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
133.4 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
67,30
Економія при броні:
-17,37 грн
49,93
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
135.6 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
40,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
383.9 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
42,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:30
Новопокровка, вул. Вєсіча, 2
414.7 км
Бальзам для губ Colour Intense SOS complex бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
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