Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)
Вінниця
(адресу не вказано)
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
686,00
Економія при броні:
-13,72 грн
672,28
грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
213.1 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
668,00
грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
222.3 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
668,00
грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берегомет, вул. Центральна, 93
259.9 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
692,00
грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
457.5 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
692,00
грн
