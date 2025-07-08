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Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)
Одеса
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
686,00
Економія при броні:
-13,72 грн
672,28
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
509.7 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
700,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
563.7 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
700,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Винники, вул. Галицька, 18
610.7 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
700,00
грн
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