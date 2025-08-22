Київ
Про товар
Ціни
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
686,00
Економія при броні:
-13,72 грн
672,28
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Берегомет, вул. Центральна, 93
516.9 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
668,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
555.3 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
668,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
586.4 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
668,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
746.8 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
668,00
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню