Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)

Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Київ
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
686,00
Економія при броні: -13,72 грн
672,28 грн
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
302.3 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
700,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
366.5 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
700,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Винники, вул. Галицька, 18
460.4 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
700,00 грн
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