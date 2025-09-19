Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)

Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
686,00
Економія при броні: -13,72 грн
672,28 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берегомет, вул. Центральна, 93
598.6 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
692,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
599.9 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
668,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
823.6 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
692,00 грн
