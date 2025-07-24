Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)

Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
686,00
Економія при броні: -13,72 грн
672,28 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
712.6 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
644,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
766.3 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
644,00 грн
ГоловнаКошикОбране