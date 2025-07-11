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Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag (Sterile intrauterine contraceptive device Silverline Cu 380 Ag)
Дніпро
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
686,00
Економія при броні:
-13,72 грн
672,28
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
672.1 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
644,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
693.7 км
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag №1
Pregna International
644,00
грн
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