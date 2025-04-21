Екземестан АС (Exemestane AS)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
355,54
Економія при броні: -54,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
362,99
Економія при броні: -25,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1049,15
Економія при броні: -146,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1094,32
Економія при броні: -182,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1082,43
Економія при броні: -170,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1105,91
Економія при броні: -203,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1109,56
Економія при броні: -206,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн