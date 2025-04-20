Екземестан АС (Exemestane AS)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1105,26
Економія при броні: -72,45 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1100,06
Економія при броні: -121,79 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1015,20
Економія при броні: -96,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1062,10
Економія при броні: -143,30 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1099,40
Економія при броні: -121,90 грн