Екземестан АС (Exemestane AS)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1112,20
Економія при броні: -127,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1084,09
Економія при броні: -54,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
717,16
Економія при броні: -97,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1080,03
Економія при броні: -93,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
748,29
Економія при броні: -127,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1132,30
Економія при броні: -200,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1118,00
Економія при броні: -136,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1110,89
Економія при броні: -129,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1107,50
Економія при броні: -63,28 грн