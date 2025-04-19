Екземестан АС (Exemestane AS)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1107,68
Економія при броні: -135,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1049,50
Економія при броні: -149,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1055,60
Економія при броні: -155,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1111,79
Економія при броні: -139,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1055,60
Економія при броні: -155,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1093,33
Економія при броні: -121,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1101,23
Економія при броні: -109,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1130,71
Економія при броні: -241,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1109,31
Економія при броні: -220,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1073,06
Економія при броні: -128,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1085,53
Економія при броні: -94,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1042,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Екземестан-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1089,09
Економія при броні: -94,03 грн