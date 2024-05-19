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Авен сикальфат+ крем 40 мл для чутливої та подразненої шкіри - Львів (889685) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
360,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
346,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
335,40
Економія: -10,06 грн
325,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
350,82 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
350,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
360,36 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
360,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
360,35 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
335,40
Економія: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-Б
Всього: упаковка (1)
360,35 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (3)
277,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
352,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (5)
335,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
360,36 грн