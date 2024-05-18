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Авен сикальфат+ крем 40 мл для чутливої та подразненої шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (889685) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
350,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
335,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
360,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
335,40
Економія: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
335,40
Економія: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
335,40
Економія: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
335,40
Економія: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
Всього: упаковка (1)
335,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
335,40
Економія: -10,06 грн
325,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
352,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -10,81 грн
349,59 грн