Аторвастатин-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка, №28 - Львів (862803) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
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Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (110)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00