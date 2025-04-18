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ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 (DermoPure Protective fluid for problematic skin with SPF 30)
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 (DermoPure Protective fluid for problematic skin with SPF 30)
Харків
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Доступно в 51 аптеках у Харків
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
609,15
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
609,79
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
566,03
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
565,61
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
595,22
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
615,39
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
614,72
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
561,09
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
559,49
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
565,91
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
544,82
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
566,27
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
617,81
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
594,97
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
610,08
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
595,64
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
599,14
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
619,78
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
566,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ДермоПьюр Захисний флюїд для проблемної шкіри з SPF 30 50 мл №1
Байєрсдорф Україна
618,41
грн
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