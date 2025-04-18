Харків (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
668,51
Економія при броні: -101,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
661,81
Економія при броні: -80,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн