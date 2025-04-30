Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
625,70
Економія при броні: -85,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
654,89
Економія при броні: -52,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
666,87
Економія при броні: -64,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
645,10
Економія при броні: -104,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
647,03
Економія при броні: -44,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
651,96
Економія при броні: -49,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
603,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Кверцет капсули №30
Бойко Клінік
652,02
Економія при броні: -29,07 грн