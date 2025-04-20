Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
742,00
Економія при броні: -43,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 51
4.3 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
742,60
Економія при броні: -44,00 грн
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
86.7 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6
86.7 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
92.1 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
92.5 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
92.5 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
92.6 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
92.9 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А/174
93.3 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
94.0 км
Гліяхол капсули №30
Бойко Клінік
776,30 грн