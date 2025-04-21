Ємність для калу стерильна (Capacity for feces sterile)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19-Б
5.1 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10/7
5.5 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
6.8 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
6.9 км
Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка 30 мл №1
Екобинт