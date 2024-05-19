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Бальзам для губ Кохаю твої губи 10 г, №1 - Харків (909530) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (5)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (17)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (6)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (35)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (5)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (5)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (14)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (10)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (18)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (5)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (3)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (6)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (3)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (6)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (3)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (23)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (3)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (350)
65,00
Економія: -16,00 грн
49,00 грн