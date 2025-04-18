Зубна паста Аквафреш сплаш (Aquafresh Splash Toothpaste)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
7.3 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 15
7.6 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
12.0 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
42.1 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
66.0 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 2
145.0 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
145.9 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце