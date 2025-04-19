Зубна паста Аквафреш сплаш (Aquafresh Splash Toothpaste)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
15.9 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Миру, 12-Б
26.7 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
87,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
78.1 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
102.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
108.7 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
109.7 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
138.9 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
190.9 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
192.6 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
192.9 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
193.3 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
194.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
195.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
195.2 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
195.7 км
Зубна паста Aquafresh Splash дитяча 50 мл №1
ГСК Консьюмер Хелскер Левіце