Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (3) 54,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (2) 48,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (4) 40,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (8) 49,00 грн