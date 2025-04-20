Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 594 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
12.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
58.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яворницьке, вул. Робоча, 18
62.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
63.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
65.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
66.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
67.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,82
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
68.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Херсонська, 367/1-А
68.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
69.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
72.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,50
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
74.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,28
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
75.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
77.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,55
Економія при броні: -1,19 грн