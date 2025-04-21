Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,82
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,17
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,61
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,89
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,80
Економія при броні: -1,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,96
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,59
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,68
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,20
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,43
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
6.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вороновиця, вул. Козацький шлях, 43
19.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Браїлів, вул. Монастирська, 26-А
28.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз