Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,37
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,82
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,70
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,89
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,17
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,47
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,45
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,05
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,94
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,46
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,58
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,22
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,15
Економія при броні: -1,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
18,75
Економія при броні: -0,69 грн