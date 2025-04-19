Київ
Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 42 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,37
Економія при броні: -0,87 грн
20,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,82
Економія при броні: -0,92 грн
19,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,70
Економія при броні: -1,05 грн
19,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,89
Економія при броні: -1,40 грн
21,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,66 грн
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,17
Економія при броні: -0,82 грн
20,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,47
Економія при броні: -1,28 грн
22,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,45
Економія при броні: -0,80 грн
19,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,05
Економія при броні: -1,15 грн
19,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,94
Економія при броні: -0,74 грн
19,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,46
Економія при броні: -0,96 грн
19,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,58
Економія при броні: -1,22 грн
18,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,22
Економія при броні: -1,17 грн
19,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,15
Економія при броні: -1,24 грн
18,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,16 грн
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
25,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
18,75
Економія при броні: -0,69 грн
18,06 грн
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