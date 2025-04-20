Київ
Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 19 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,25
Економія при броні: -1,04 грн
18,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,92
Економія при броні: -1,12 грн
19,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,92
Економія при броні: -1,28 грн
21,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,52
Економія при броні: -1,16 грн
18,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,23
Економія при броні: -0,88 грн
19,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,71
Економія при броні: -0,91 грн
19,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,21
Економія при броні: -1,40 грн
18,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
24,13
Економія при броні: -1,64 грн
22,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,46
Економія при броні: -0,81 грн
19,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,71
Економія при броні: -1,51 грн
20,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,96 грн
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,19
Економія при броні: -1,14 грн
20,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,48
Економія при броні: -1,43 грн
19,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,34
Економія при броні: -0,98 грн
18,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
4.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,74
Економія при броні: -1,09 грн
19,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,53
Економія при броні: -0,73 грн
19,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,11
Економія при броні: -1,05 грн
18,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,90
Економія при броні: -1,10 грн
19,80 грн
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