Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,25
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,92
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,92
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,52
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,23
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,71
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,21
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
24,13
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,46
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,71
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,19
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,48
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,34
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
4.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,74
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,53
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,11
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,90
Економія при броні: -1,10 грн