Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,81
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,27
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,04
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,69
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,23
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,27
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,14
Економія при броні: -1,09 грн