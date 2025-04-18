Київ
Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Канюля внутрішньовенна дитяча MP Медпласт нанофлон (Intravenous cannula for children MP MedPlast Nanoflon)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 62 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,81
Економія при броні: -0,76 грн
19,05 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,27
Економія при броні: -0,93 грн
21,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,91 грн
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,04
Економія при броні: -0,84 грн
20,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,69
Економія при броні: -1,04 грн
20,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,23
Економія при броні: -1,18 грн
20,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,90 грн
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,97 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,27
Економія при броні: -0,92 грн
20,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon 24G (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,14
Економія при броні: -1,09 грн
20,05 грн
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