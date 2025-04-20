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Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із шабельником (Frog stone balsam bioactive with saber)
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із шабельником (Frog stone balsam bioactive with saber)
Львів
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Доступно в 79 аптеках у Львів
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
46,40
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
46,40
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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Аптека доброго дня
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Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
72,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
1.1 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
1.1 км
Жаб'ячий камінь бальзам біоактивний із сабельником 50 мл №1
ІЛАН ФАРМ
63,75
грн
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